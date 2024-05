I duchi di Sussex si stanno preparando a tornare in Africa, su invito delle autorità locali

Prima un viaggio in solitaria (di lui) a Londra, dove l’8 maggio alla St. Paul’s Cathedral ci sarà una funzione religiosa per celebrare i dieci anni degli Invictus Games, poi il principe Harry e Meghan Markle partiranno insieme per la Nigeria. Un viaggio che sarà, di fatto, un royal tour, e che potrebbe essere definito «non ufficiale», in quanto non ha nulla a che vedere con eventuali progetti di riavvicinamento a Casa Windsor.

I duchi di Sussex sono stati invitati dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, la più alta carica militare del Paese. Harry e Meghan si sono detti “onorati e deliziati” per l’invito, accettato con gioia. Meghan ha affermato di essere nigeriana per il 43%, scoperta arrivata dopo un test del DNA

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata