Milano, 12 mag. (LaPresse) – “Prestiamo particolare attenzione alla regione di Kharkiv. Battaglie difensive e combattimenti feroci continuano su gran parte della nostra fascia di confine. Ci sono villaggi che da ‘zona grigia’ si sono trasformati in zona di combattimento e l’occupante sta cercando di prendere piede in alcuni di essi o semplicemente di usarne alcuni per avanzare”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio sui social. “In particolare, alla periferia di Vovchansk, la situazione è estremamente difficile”, ha aggiunto, “la città è sotto il costante fuoco russo, i contrattacchi dei nostri militari continuano e i residenti vengono aiutati in città”.

