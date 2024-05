L'influencer ha vissuto nella città californiana all'inizio della sua carriera

Mentre non si placa la bufera per i suoi guai giudiziari e il rapporto con l’ex marito Fedez sembra sempre più ai minimi termini (i due hanno smesso di seguirsi su Instagram), Chiara Ferragni si concede qualche giorno di spensieratezza con una vacanza a Los Angeles. L’influencer ha postato sui suoi social le foto del soggiorno con alcune amiche nella città californiana, dove ha vissuto a lungo in passato, agli inizi della sua carriera. Nella didascalia delle immagini, Ferragni si è abbandonata a un po’ di nostalgia, ricordando “Dove tutto è cominciato“.

