Roma, 13 mag. (LaPresse) – “Siamo noi, Israele, o loro, i mostri di Hamas”. Così il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, partecipando alle celebrazione del Giorno della memoria per i caduti al cimitero militare di Mount Herzl a Gerusalemme. Lo riporta The Times of Israel. La guerra a Gaza, ha spiegato Netanyahu, rappresenta una scelta nella quale libertà sono alternative a disperazione, omicidio e violenza. “Siamo determinati a vincere questa lotta”, ha aggiunto “aggiungeremo l’obiettivo della vittoria, innanzitutto, riportando a casa tutti i nostri ostaggi”. Solo insieme, ha concluso, “vinceremo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata