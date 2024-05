Milano, 12 mag. (LaPresse) – “Vovchansk, Lyptsi e tutti i punti del fronte nord sono sotto il fuoco nemico quasi 24 ore su 24. La situazione è difficile”. È quanto afferma il governatore della regione ucraina di Kharkiv, Oleg Synegubov, in diretta tv. Lo riporta Unian. “Il nemico continua i suoi sforzi per avanzare in profondità nel nostro territorio”, ha aggiunto, sottolineando che l’evacuazione della popolazione civile non si fermerà. Secondo l’amministrazione regionale, a Vovchansk rimangono fino a 500 persone.

