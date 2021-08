L'indiscrezione, lanciata da Dagospia, confermerebbe gli attriti tra le due opinioniste. Che però, fino ad ora, non hanno ha commentato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriana Volpe (@adrianavolpereal)

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli “non andrebbero d’amore e d’accordo”. Lo scoop, riportato da Giuseppe Candela, nella sua rubrica Lume di Candela su Dagospia, ricorda come le “punzecchiature social” tra la moglie di Paolo Bonolis e la showgirl ex conduttrice de “I fatti vostri” non siano sfuggite a molti (come ad esempio il commento di Sonia Bruganelli al post del GF Vip 6 che ufficializza Adriana Volpe come opinionista).

Leggi anche: “Grande Fratello Vip 6”: colpi di scena, cambi all’ultimo e indiscrezioni

Dagospia farebbe inoltre riferimento anche ad un recente battibecco durante la cena immortalata dai fotografi di “Chi Magazine” alle quale le due opinioniste del Grande Fratello Vip 6 hanno partecipato insieme al conduttore Alfonso Signorini. “Gira voce che qualche frizione sarebbe nata già alla prima cena, immortalata dalle foto di “Chi”, a cui avevano partecipato le due signore, il conduttore e parte del gruppo di lavoro. Colpa di qualche battutina sgradita?”.

“Grande Fratello Vip 6”, lunedì 13 settembre la prima puntata

A poche settimane dall’inizio del reality show di Canale 5 (la prima puntata è prevista per lunedì 13 settembre), dunque, si respirerebbe già un’aria tesa. Ma Dagospia ha precisato: “Ovviamente sono pronte a dichiararsi amore social per smentire i dissapori”. D’altronde, anche Alfonso Signorini ha dichiarato: “Ne vedremo delle belle”, come a voler sottolineare che entrambe le opinioniste si faranno sentire.

Al momento nessuna delle due ha commentato la notizia. Eppure, l’ultimo post pubblicato da Adriana Volpe sul suo account Instagram è accompagnato da una didascalia decisamente molto criptica: “Ridiamoci su…” ha scritto l’ex modella. Chissà che non si riferisca ai dissapori con la sua nuova collega…

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata