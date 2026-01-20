Brooklyn Beckham: "Non voglio riconciliarmi con mia famiglia"

Brooklyn Beckham, figlio dell’ex calciatore David e della cantante Victoria, ha dichiarato di non volersi “riconciliare” con la sua famiglia, nel suo primo commento pubblico in merito alle voci sul suo rapporto con i genitori. In una serie di storie su Instagram, il figlio maggiore di Sir David Beckham e Lady Beckham ha accusato i suoi genitori di aver “attaccato” lui e sua moglie sulla stampa, affermando che hanno cercato “incessantemente di rovinare” la sua relazione con Nicola Peltz Beckham. Dopo mesi di speculazioni su una faida all’interno della famiglia, ha affermato di aver cercato di mantenere la situazione privata, ma di non aver avuto “alcuna scelta se non quella di parlare per me stesso e dire la verità”. La BBC ha contattato i rappresentanti di Sir David e Lady Beckham per un commento. I due non hanno mai ammesso la rottura.” Sono stato in silenzio per anni e ho fatto ogni sforzo per mantenere queste questioni private”, ha scritto il 26enne in una serie di post ai suoi 16 milioni di follower. “Purtroppo i miei genitori e il loro team hanno continuato a rivolgersi alla stampa, lasciandomi senza altra scelta che parlare per me stesso e dire la verità solo su alcune delle bugie che sono state pubblicate. Non voglio riconciliarmi con la mia famiglia. Non sono controllato, sto facendo valere i miei diritti per la prima volta nella mia vita”. Brooklyn ha quindi aggiunto: “Di recente, ho visto con i miei occhi fino a che punto sono disposti a spingersi per diffondere innumerevoli bugie sui media, per lo più a spese di persone innocenti, per preservare la propria facciata. Ma credo che la verità venga sempre a galla”. Gran parte della dichiarazione si è concentrata sul rapporto con la moglie, un’attrice americana e figlia dell’uomo d’affari miliardario Nelson Peltz, che, a suo dire, è stata “costantemente mancata di rispetto dalla mia famiglia, non importa quanto duramente abbiamo cercato di unirci”. Ha accusato i suoi genitori di aver cercato di rovinare il loro matrimonio, sostenendo che sua madre, stilista, aveva “annullato all’ultimo minuto la realizzazione dell’abito di Nicola, nonostante fosse entusiasta di indossare il suo modello, costringendola a cercare urgentemente un nuovo abito”.