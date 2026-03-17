Fedez e Giulia Honegger presto genitori: ‘Chi’ conferma la gravidanza

Fedez starebbe per diventare di nuovo papà. Dopo Leone e Vittoria, avuti dal matrimonio con Chiara Ferragni, il rapper milanese starerebbe per avere un terzo figlio dalla compagna Giulia Honegger, con cui fa coppia fissa dalla scorsa estate.

Le voci di una gravidanza si erano rincorse già nelle scorse settimane e si erano intensificate durante i giorni del Festival di Sanremo, a cui Fedez ha partecipato per il secondo anno consecutivo, questa volta insieme a Marco Masini. Le indiscrezioni però non erano state confermate, cosa che è invece accaduta nelle ultime ore.

“Chi“, il popolare settimanale di gossip, ha pubblicato dei primi scatti in cui si vedrebbe il lieve pancino che fa capolino sotto una semplice maglietta bianca indossata da Giulia Honegger durante una passeggiata per le strade di Milano con il compagno. Per il magzine non ci sono dubbi e la coppia attenderebbe solo il momento giusto per annunciare al mondo la gravidanza. Indiscrezioni della rivista parlano anche di una reazione della ex moglie del rapper: i rapporti tra Chiara Ferragni e Fedez non sono esattamente sereni, ma i due hanno sempre anteposto a tutto il bene dei loro figli e proprio per questo non hanno smesso di comunicare.