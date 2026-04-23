Ue, a Cipro il Consiglio informale. Zelensky: “Ucraina pronta per ingresso”

A Cipro è cominciato il Consiglio europeo informale. Primo punto lo scambio dei leader con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Zelensky: “Ingresso in Ue nel 2027? Noi pronti ad aprire cluster”

L’ingresso dell’Ucraina in Ue nel 2027? “Lo desideriamo moltissimo. Ho sempre detto che non dipende dalla decisione dell’Ucraina e del popolo ucraino. Abbiamo già deciso di voler entrare nell’Ue il più rapidamente possibile e l’Ue ci ha aiutato e continua ad aiutarci molto durante questa guerra. Noi condivideremo le nostre conoscenze e la nostra esperienza per rafforzare l’Europa. Tutti capiscono che abbiamo un’esperienza unica. Per quanto riguarda la Ue, noi siamo pronti ad aprire i cluster, e credo che anche l’Ue sia pronta a sostenerci in questo”. Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un punto stampa alla riunione informale dei capi di Stato e di governo dell’Ue ad Agia Napa, a Cipro.

Kallas: “Avanti con processo di adesione Ue”

“L’Ucraina è sulla strada dell’adesione e oggi stiamo discutendo anche su come accelerare questo processo, viste le nuove circostanze. Quindi forse possiamo andare avanti su altre questioni che prima erano state bloccate o poste in discussione. Vediamo se riusciamo a procedere in tal senso”. Lo dice l’Alta Rappresentante Ue per la Politica estera Kaja Kallas arrivando alla riunione informale dei capi di Stato e di governo dell’Ue ad Agia Napa, a Cipro. Sul processo di adesione per Kiev e se debba essere adottata una procedura accelerata “ci sono diverse proposte sul tavolo. E naturalmente possiamo discuterne. Ma, ma al momento il processo è quello previsto per tutti gli altri, a meno che non venga concordato diversamente”, aggiunge.

Meloni: “Aumenti energia pesano su inflazione, non era priorità?”

“Noi abbiamo un’emergenza che è legata all’autotrasporto. Tutti capiscono ovviamente che di fronte a una situazione che sfugge di mano su quel settore noi ci ritroviamo con un aumento che rischia di impattare su tutti i beni di consumo e quindi diventa un problema di inflazione. Allora tenere a bada l’inflazione non era una priorità dell’Unione Europea?”. Lo dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al suo arrivo al Consiglio europeo informale ad Agia Napa, Cipro.

“Siamo venuti qui a portare ovviamente la nostra posizione determinata, non per fare semplicemente l’interesse italiano, che è come sempre la cosa che per noi è più importante di tutte, ma per fare interesse europeo. Perché se non si risponde per tempo su questi temi rischia di farci molto male”, rimarca.

“Ragionare su scorporo spese da Patto Stabilità, come per Safe”

“Secondo me bisogna ragionare con maggiore apertura, efficacia ed efficienza. E questo riguarda anche il tema del Patto di stabilità, della sospensione. Si parla di una flessibilità sugli aiuti di Stato, ragionevole, corretto, ma noi sappiamo che quando si parla di aiuti di Stato lo spazio fiscale non è lo stesso per tutti e quindi ovviamente in quel caso bisogna ragionare su un modello per cui anche queste spese non vengono conteggiate, per esempio come si fa con il SAFE sulle spese di difesa. Dopodiché bisogna capire a quali settori ci si rivolge”, ha detto ancora Meloni.