Belen e Cecilia Rodriguez, pace fatta: una cena per riconciliarsi

Dopo diverse settimane in cui si era parlato di gelo tra Belen e Cecilia Rodriguez, le due sorelle sembrano aver ritrovato l’armonia. Da tempo non comparivano più insieme, neanche sui social, e questo aveva dato adito a voci su dissidi tra le due showgirl. Ma adesso si sono ritrovate per una cena a Milano. Non è chiaro cosa sia successo tra le due, ma è certo che ora si sono riappacificate. La cena ‘riconciliatrice’ ha avuto luogonel capoluogo lombardo qualche giorno fa. “Alla gente piace quando si litiga. Noi siamo sorelle, capita di non andare d’accordo ma ci vogliamo bene”, ha detto Cecilia intervistata da Silvia Toffanin a ‘Verissimo’. La più piccola delle due sorelle diventerà mamma tra un mese della piccola Clara Isabel, con il marito Ignazio Moser.

La cena a Milano

Sebbene negli ultimi mesi siano state lontane, Belen e Cecilia Rodriguez a quanto si sa si sono sentite, ma si sono riviste solo per la cena milanese, dopo alcuni mesi in cui non c’erano stati incontri. La stessa Belen lo ha confermato con una storia sui social in cui diceva che sarebbe andata a cena con i fratelli, Cecilia e Jeremias. Non compaiono però sui social foto della serata.

Cecilia a ‘Verissimo’: “Siamo sorelle, capita di litigare’

Cecilia Rodriguez è stata intervistata da Silvia Toffanin nel salotto di Canale 5 di ‘Verissimo’, e proprio qui ha parlato anche del suo rapporto con la sorella maggiore: “Conta molto per me e mi ha accompagnata nel percorso per rimanere incita. Adesso per la prima volta diventerà zia e non vede l’ora”. Poi ha fatto chiarezza sulla presunta ‘lite’: Tra noi non è successo nulla di grave: siamo sorelle. Ci somigliamo tanto fisicamente ma siamo diversissime per carattere e qualche litigata ci scappa. Alla fine alla gente piace quando in famiglia succedono incomprensioni. Ma siamo una famiglia unita, non morbosa come pensa l’Italia. Ognuno conserva i suoi spazi, ha la sua vita, la sua famiglia e ci sono momenti che stiamo più insieme e momenti in cui non lo siamo. Ma ci supportiamo sempre”. Però, ha concluso con un fondo di amarezza, “alla gente piace molto quando si litiga”.