Diletta Leotta è incinta, l’annuncio sui social

Diletta Leotta e Loris Karius diventeranno genitori. La giornalista sportiva e il calciatore dello Schalke 04 hanno dato l’annuncio sui social: “Questo Natale non potremmo desiderare un regalo più bello. Aria sta per diventare una sorella maggiore e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”, hanno scritto in un post su Instagram. La coppia ha dato alla luce la primogenita il 16 agosto 2023 e si è sposata l’anno successivo, il 22 giugno 2024.

Anche la nascita della loro prima figlia, Aria, era stata annunciata sui social. “Vi dobbiamo dire una cosa, ma lo sapete già? Esplodiamo di gioia. Noi e la mia pancia. Presto saremo tre”, aveva detto la conduttrice Dazn, in lacrime, in un video.