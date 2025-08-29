Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli sposi: “Dopo 28 anni di prova”

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono sposati in gran segreto a Roma. A dare l’annuncio delle nozze è stata la stessa attrice e showgirl su Instagram a matrimonio fatto. “Dopo solo 28 anni di prova…le nozze! 😂😂😂 Forse c’era ancora tempo, chissà…Micheli appena firmato ha detto:” L’unica cosa che mi preoccupa è la prima notte di nozze!”, ha scritto Benedicta postando una foto di lei e del neomarito.

Le nozze dopo quasi 30 anni insieme

Boccoli e Micheli stanno insieme da quasi 30 anni, nonostante la grande differenza di età. Lei ha 58 anni mentre l’attore e comico ne ha 20 in più. Si tratta di una delle coppie dello spettacolo più longeve e solide. La loro relazione è iniziata nel 1998 e dopo ben 28 anni hanno deciso di unirsi in matrimonio. I due non hanno avuto figli, mentre Maurizio Micheli ne ha uno, nato da un precedente matrimonio.

Sorella di Brigitta Boccoli, Benedicta ha esordito giovanissima in televisione, ha recitato in film per il cinema e la tv, ma la sua carriera è poi proseguita prevalentemente come attrice teatrale. Maurizio Micheli, 78 anni, è un attore, comico, conduttore televisivo, scrittore e commediografo. Tantissimi i film nei quali ha recitato per il cinema e la televisione, altrettanti gli spettacoli teatrali in cui ha recitato o di cui è stato regista. La sua popolarità esplose negli anni ’80 grazie al film ‘Il commissario Lo Gatto’ di Dino Risi.