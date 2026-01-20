Accesso Archivi

martedì 20 gennaio 2026

David Beckham, in silenzio alle domande sulla controversia con Brooklyn

LaPresse

David Beckham ha evitato di rispondere alle domande riguardanti suo figlio Brooklyn mentre partecipava all’incontro annuale del World Economic Forum a Davos, in Svizzera. Brooklyn Beckham si è sfogato sui social, ammettendo pubblicamente di essere in contrasto con la sua famiglia e dichiarando di non voler riconciliarsi con loro. All’uscita da una registrazione podcast a Davos, David non ha risposto quando gli è stato chiesto se avesse un messaggio per suo figlio dopo i post. All’origine delle tensioni ci sarebbe il matrimonio del 26enne con l’attrice Nicola Peltz, mai accettata da David e Victoria Beckham.