David Beckham, in silenzio alle domande sulla controversia con Brooklyn

David Beckham ha evitato di rispondere alle domande riguardanti suo figlio Brooklyn mentre partecipava all’incontro annuale del World Economic Forum a Davos, in Svizzera. Brooklyn Beckham si è sfogato sui social, ammettendo pubblicamente di essere in contrasto con la sua famiglia e dichiarando di non voler riconciliarsi con loro. All’uscita da una registrazione podcast a Davos, David non ha risposto quando gli è stato chiesto se avesse un messaggio per suo figlio dopo i post. All’origine delle tensioni ci sarebbe il matrimonio del 26enne con l’attrice Nicola Peltz, mai accettata da David e Victoria Beckham.