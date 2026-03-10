Chiara Ferragni ha un nuovo amore

Chiara Ferragni avrebbe un nuovo amore: Jose Hernandez, manager di origini colombiane che lavora per una multinazionale. A dare lo scoop è il settimanale Chi. La testata diretta da Massimo Borgnis, nel numero in edicola mercoledì 11 marzo, pubblica le prime foto della nuova coppia mentre passeggia in un parco di Milano con il cane Paloma e incontra la mamma di Ferragni, Marina Di Guardo. E secondo il Chi c’è anche un bacio che conferma la relazione.

Ferragni e Jose erano stati visti insieme anche in Colombia, durante le scorse vacanze di Natale, quando l’influencer era partita per il Sudamerica con la sorella Valentina e un gruppo di amici. Questa nuova relazione arriva dopo la separazione da Fedez e la storia con Giovanni Tronchetti Provera.