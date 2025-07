Matteo Berrettini, nuova fidanzata in vista?

Matteo Berrettini potrebbe avere una nuova fiamma. A ritrarlo con una ragazza è stata ‘Diva e donna’, che pubblica sui social un post.

“Dopo l’amara sconfitta al primo turno del prestigioso torneo londinese, il tennista romano non ha nascosto tutto il suo sconforto: ‘Ho bisogno di pensare al mio futuro, troppe volte non ho dato importanza a come mi sentivo dentro’. Detto, fatto: eccolo, nelle immagini che potete trovare in esclusiva solo sul numero di ‘Diva e donna’ in edicola questa settimana, a Portofino, in compagnia di una bella ragazza. Tra i due c’è una certa intesa tanto che, davanti a un piatto di spaghetti, è Matteo a imboccare la sua dama. Il futuro, forse, ricomincia dal cuore”.

Matteo Berrettini e l’infortunio per il quale ha saltato il Roland Garros 2025

Matteo Berrettini ha infatti saltato per infortunio il Roland Garros 2025. Il 29enne romano, attuale n.28 del ranking, in lacrime dopo il ritiro contro Casper Ruud agli Internazionali d’Italia per un problema agli addominali qualche settimana fa giorni fa, è stato nuovamente costretto a rinunciare allo Slam parigino che ha giocato per l’ultima volta nel 2021.

In quell’occasione aveva raggiunto per la prima volta la seconda settimana, fermato solo da Novak Djokovic, con più di qualche rimpianto, nei quarti di finale.

Le parole di Berrettini sui social dopo il forfait

“Ciao a tutti, purtroppo ho dovuto prendere la difficilissima decisione di ritirarmi dal Roland Garros. Non vedo l’ora di competere sull’erba e mi sto già preparando con la mia squadra. Sono molto grato per il sostegno che sento da tutti voi e non vedo l’ora di tornare in campo”.

Berrettini e Melissa Satta: quando si sono detti addio

“Io e Melissa Satta non stiamo più insieme. Quello che posso dire è che abbiamo avuto un rapporto bellissimo, intenso, abbiamo una grandissima stima l’uno per l’altro. Non andrò oltre a questo, non mi piace condividere troppo la mia vita privata”. Lo ha detto Matteo Berrettini in una conferenza stampa sulla piattaforma Zoom da Montecarlo nel febbraio 2024, annunciando così la rottura con Melissa Satta. “Non è successo niente di particolare – ha aggiunto – Devo ringraziarla per questo periodo vissuto insieme molto intensamente nonostante tutte le difficoltà del caso“.

La relazione con Melissa Satta venne anche criticata da chi sosteneva che fosse lei una delle ‘cause’ del declassamento nel ranking Atp di Berrettini. Lei, ospite di ‘Belve’ su Rai2, alla fine del 2024 ha risposto per la prima volta sul caso Berrettini. Quando Francesca Fagnani le ricordò le critiche che hanno attribuito a lei la responsabilità del declassamento nel ranking Atp dell’azzurro, Satta dichiarò: “Sono una donna esposta, ogni tanto serve trovare il capro espiatorio”.