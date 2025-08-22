Katia Follesa e Vincenzo Ferrera? Le indiscrezioni sulla relazione

Sembra sempre più accreditata la voce secondo la quale Katia Follesa e Vincenzo Ferrera, l’attore di ‘Mare Fuori’, avrebbero un flirt o una relazione. Le indiscrezioni erano già uscite qualche tempo fa con qualche foto ‘rubata’.

Sui social di Katia Follesa c’è una ‘foto di famiglia’ in compagnia e c’è anche lui, Vincenzo Ferrera.

Il settimanale Oggi la ha inoltre definita ‘”innamoratissima”.

Chi è Vincenzo Ferrera: l’intervista di LaPresse

“Ho fatto tante cose nella vita che avrebbero potuto far esplodere la mia carriera e non è successo. Dio ha voluto che sia accaduto ora, con Mare Fuori, a 50 anni”. Così l’anno scorso Vincenzo Ferrera si raccontava a a LaPresse. Nella serie Tv Mare Fuori interpreta l’educatore dell’Ipm Beppe. “Ritengo molto pericoloso” il successo in giovane età di alcuni degli attori della serie, dice Ferrera.

“Ma hai voglia dire una cosa del genere, come fai… Il successo c’è, io ormai mi ci ritrovo, ma è più congeniale viverlo a 50 anni che alla loro età. Loro si ritrovano con una bomba atomica, un successo così grande a 15-20 anni comporta che gli aspetti di pericolo sono raddoppiati, quando si esaurisce la parabola del successo legato alla serie Tv ci sarà una selezione naturale” raccontava.

“Mi preoccupo per chi non avrà una chiamata subito dopo e dovrà fare i conti con l’attesa e con il rimboccarsi le maniche. Chi ce la farà, chi continuerà subito, chi avrà ancora più successo ha bisogno comunque di vocazione e disciplina. Se fai solo la fashion week e non studi vai a sbattere” diceva. E poi ridendo: “Parlo anche per invidia, perché a me alle fashion week non mi invitano. E parlo di Parigi, nemmeno di Milano”, aggiungeva, alludendo in modo ironico ad alcuni colleghi attori, come Massimiliano Caiazzo. “Il successo per me è arrivato ‘solo’ adesso ma meglio ora che a 70 anni dai”, scherzava ancora Ferrera.