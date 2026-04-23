Fisco, Landini: "Chiederemo a tutti se contributo di solidarietà ci sarà nei programmi"

“Se siamo a favore di una tassa patrimoniale? Noi chiediamo la restituzione del fiscal drag e una riforma fiscale che introduca una tassazione progressiva su tutte le forme di reddito”. Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a margine del confronto a Roma con il presidente di Confindustria Emanuele Orsini. “Progressiva – ha detto ancora Landini – vuol dire anche sui profitti e sulle rendite finanziare e immobiliari. Oggi quelle forme di reddito non hanno una tassazione progressiva, ma fissa, più bassa delle tasse che pagano lavoratori dipendenti e pensionati. Stiamo chiedendo di fare quello che stabilisce la nostra Costituzione”.

“Noi come Cgil abbiamo avanzato di introdurre un contributo di solidarietà – continua il sindacalista – che riguarderebbe 500mila italiani su 60 milioni” chiamati a versare l’1,3% della propria ricchezza, per un totale di 25 miliardi di euro “a disposizione del paese per energia e sanità”, rispettando “il principio della Costituzione per cui chi ha di più deve dare di più”.