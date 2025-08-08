Accesso Archivi

Alessandra Amoroso incinta ha detto sì, la proposta di matrimonio al concerto

L’artista incinta di Penelope si sposerà con Valerio Pastore

Dopo la notizia che aspetta un bambino, ora un’altra sorpresa: Alessandra Amoroso si sposa, ha detto sì. La proposta di matrimonio arrivata da Valerio Pastore è arrivata a Lecce, durante il suo tour estivo, come mostrano diversi video pubblicati sui social che stanno facendo il giro del web.

La proposta è arrivata a margine del palco, nella prima area backstage, e Alessandra Amoroso non ha potuto trattenere le lacrime. Amoroso, che ha già una pancia piuttosto evidente e che in questo tour ha raccontato più volte l’emozione, la bellezza e le difficoltà di essere incinta, ha ricevuto un mazzo di fiori dal compagno. Mostrandosi un po’ affaticata, si è seduta e proprio in quel momento lui, Valerio Pastore, si è inginocchiato e ha tirato fuori dai pantaloncini l’anello. Amoroso si è mostrata molto emozionata: lacrime di gioia e volto coperto e tanta felicità.

La proposta di matrimonio

Valerio Pastore era vestito da ‘staffista’: fa infatti il tecnico del suono ai suoi concerti e la ha sempre seguita durante il tour in modo discreto. Anche durante la proposta di matrimonio infatti indossava una t-shirt nera con scritto ‘STAFF’ e un pantalone corto da lavoro con tante tasche… Proprio in una di queste c’era l’anello. Lei indossava invece un abito bianco premaman chic monospalla.

Alessandra Amoroso incinta di Penelope

Alessandra Amoroso è incinta della piccola Penelope. La notizia si è diffusa a inizio estate, quando l’artista ha rivelato il nome della bimba, e soprattutto ha dovuto rivedere alcuni impegni del suo tour. Non si è però mai fermata completamente: celebre è diventata una data del tour di fine luglio durante la quale si è però interrotta a metà dicendo che la piccola Penelope stava scalciando. Ha sempre trattato il tema della sua gravidanza in modo molto trasparente e ironico durante tutto il tour.

