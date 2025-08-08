Alessandra Amoroso incinta ha detto sì, la proposta di matrimonio al concerto

Dopo la notizia che aspetta un bambino, ora un’altra sorpresa: Alessandra Amoroso si sposa, ha detto sì. La proposta di matrimonio arrivata da Valerio Pastore è arrivata a Lecce, durante il suo tour estivo, come mostrano diversi video pubblicati sui social che stanno facendo il giro del web.

La proposta è arrivata a margine del palco, nella prima area backstage, e Alessandra Amoroso non ha potuto trattenere le lacrime. Amoroso, che ha già una pancia piuttosto evidente e che in questo tour ha raccontato più volte l’emozione, la bellezza e le difficoltà di essere incinta, ha ricevuto un mazzo di fiori dal compagno. Mostrandosi un po’ affaticata, si è seduta e proprio in quel momento lui, Valerio Pastore, si è inginocchiato e ha tirato fuori dai pantaloncini l’anello. Amoroso si è mostrata molto emozionata: lacrime di gioia e volto coperto e tanta felicità.

La proposta di matrimonio

Valerio Pastore era vestito da ‘staffista’: fa infatti il tecnico del suono ai suoi concerti e la ha sempre seguita durante il tour in modo discreto. Anche durante la proposta di matrimonio infatti indossava una t-shirt nera con scritto ‘STAFF’ e un pantalone corto da lavoro con tante tasche… Proprio in una di queste c’era l’anello. Lei indossava invece un abito bianco premaman chic monospalla.

Alessandra Amoroso incinta di Penelope

Alessandra Amoroso è incinta della piccola Penelope. La notizia si è diffusa a inizio estate, quando l’artista ha rivelato il nome della bimba, e soprattutto ha dovuto rivedere alcuni impegni del suo tour. Non si è però mai fermata completamente: celebre è diventata una data del tour di fine luglio durante la quale si è però interrotta a metà dicendo che la piccola Penelope stava scalciando. Ha sempre trattato il tema della sua gravidanza in modo molto trasparente e ironico durante tutto il tour.