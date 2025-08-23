Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, la loro prima foto sui social

Chiara Ferragni esce allo scoperto. L’influencer e imprenditrice ha pubblicato sui social, per la prima volta, una foto che la ritrae assieme a Giovanni Tronchetti Provera, imprenditore 41enne figlio di Marco Tronchetti Provera e Cecilia Pirelli.

La storia tra Ferragni e Tronchetti Provera

La loro relazione, dunque, sembra andare a gonfie vele. La coppia ha passato le vacanze a Ibiza, in compagnia anche dei figli della 38enne di Cremona. I due si sarebbero conosciuti nella scuola elementare che frequentano i rispettivi figli e si starebbero frequentando già dall’autunno 2024. Il quotidiano di gossip ‘Chi’ aveva pubblicato degli scatti lo scorso anno quando ancora non c’era alcuna prova di una relazione. Poco dopo Ferragni e Tronchetti Provera erano stati avvistati insieme a una festa di Halloween: prima uscita di coppia in maschera come rivelato dal giornalista Gabriele Parpiglia.