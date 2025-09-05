Regno Unito, muore a 92 anni la duchessa di Kent

La duchessa di Kent è morta all’età di 92 anni. Lo ha annunciato Buckingham Palace. Nata Katharine Lucy Mary Worsley, la duchessa era sposata con il principe Edward, duca di Kent, cugino della defunta regina Elisabetta II. È morta giovedì nella sua casa a Kensington Palace. Ha consegnato trofei a Wimbledon per molti anni ed era nota per consolare i finalisti. Fu memorabile quando abbracciò una Jana Novotna in lacrime dopo la sua sconfitta contro Steffi Graf nel 1993. La duchessa, che preferiva essere chiamata Mrs. Kent, si era ritirata dalla vita reale per insegnare musica in una scuola pubblica a Hull, nel nord-est dell’Inghilterra. La pianista, organista e cantante aveva fondato l’organizzazione benefica Future Talent per abbattere le barriere per i giovani musicisti e fornire loro strumenti musicali. È stata la prima reale a convertirsi al cattolicesimo in oltre tre secoli e ha fatto volontariato per il gruppo di prevenzione al suicidio Samaritans.

La Royal Family: “La ricordiamo con affetto”

Re Carlo III e il resto della famiglia reale hanno dichiarato in un comunicato di piangere la sua scomparsa e di ricordare con affetto “la devozione che la duchessa ha dimostrato per tutta la vita nei confronti di tutte le organizzazioni a cui era legata, la sua passione per la musica e la sua empatia verso i giovani”. A mezzogiorno, la bandiera è stata abbassata a mezz’asta a Buckingham Palace per rendere omaggio alla duchessa. La duchessa era nata il 22 febbraio 1933 come unica figlia dell’aristocratico colonnello Sir William Worsley, baronetto, e di Lady Worsley di Hovingham Hall, vicino a York. Nel 1961 sposò Edward, nipote di re Giorgio V, con una cerimonia sfarzosa. Lascia Edward e tre figli, George, conte di St. Andrews, Lady Helen Windsor e Lord Nicholas Windsor.