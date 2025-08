Fedez Giulia Honegger, il primo bacio

Fedez sembra essersi lasciato alle spalle definitivamente la relazione con Chiara Ferragni. Dopo i rumors su un suo flirt con Clara, probabilmente più una trovata pubblicitaria per l’uscita del loro brano, ora ha pubblicato il suo primo bacio ufficiale con Giulia Honegger.

Si tratta dunque della nuova fidanzata di Fedez? Il suo post sui social lascia pochi dubbi: “Non può piovere per sempre” scrive il trapper su Instagram, pubblicando diverse foto e anche alcuni video con Giulia Honegger in Costa Smeralda. Oltre al bacio, la foto dei due che si lavano i denti, alcune immagini sul gommone, e non solo. Anche la foto – stra commentata sotto il post – del cane con il cappellino ‘Make pussy wet again’.

Chi è Giulia Honegger

Giulia Honegger è milanese, e ha un profilo Instagram privato nonostante abbia più di 10mila follower. Le prime foto che mostravano i due insieme erano state pubblicate da ‘Chi’, Fedez ha poi pubblicato diversi scatti ma questi sono i primi a mostrare i due in atteggiamenti inequivocabili.

Giulia Honegger ha fondato ‘Ayme’, un brand di moda. Sul sito si legge: “AYME è il brand fondato a Milano da Lucrezia Savoldi Bellavitis e Giulia Honegger, due amiche che condividono una lunga storia di amicizia. Cresciute insieme a Milano, finiti i percorsi di studi decidono di trasformare la loro visione comune in un progetto concreto: AYME. il brand rappresenta la fusione della loro personalità e del loro approccio alla moda, dove la struttura minimalista e raffinata di Lucrezia si intreccia con quella audace e intraprendente di Giulia. Il risultato è una linea di capi che esprime creatività a 360 gradi, incarnando lo spirito del ‘Made in Italy’ con una prospettiva fresca e contemporanea. AYME unisce le tecniche sartoriali tradizionali a un design moderno, avvalendosi del de-costruttivismo per raggiungere un’estetica minimal e glam“.

‘Scelte stupide’, il brano dell’estate di Fedez e Clara

E’ uscito il 2 maggio 2025 ‘Scelte stupide’, il nuovo singolo di Fedez e Clara, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Warner Music Italy, accompagnato dal videoclip ufficiale. ‘Scelte Stupide’ è un brano dalle sonorità cupe e avvolgenti che mette a nudo gli ultimi bagliori di un rapporto destinato a finire, ma che non si è ancora pronti a lasciare andare.

‘Scelte Stupide’ prosegue il viaggio sonoro iniziato da Fedez con ‘Battito’, mescolando atmosfere pop alla Artemas a una carica marziale su una base elettronica incalzante e cadenzata, che non permette all’ascoltatore di distogliere l’attenzione. Dopo la recente partecipazione di entrambi gli artisti al 75° Festival di Sanremo, Fedez e Clara sono tornati in studio, per la prima volta insieme, per unire le forze in nuova musica che accompagnerà tutta l’estate.