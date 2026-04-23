Berlino, migliaia di dimostranti manifestano per Reza Pahlavi

Migliaia di manifestanti si sono radunati davanti al Parlamento tedesco a Berlino per sostenere il figlio dell’ex scià dell’Iran, Reza Pahlavi, in visita in Germania, che ha salutato la folla. In una conferenza stampa il dissidente in esilio ha criticato il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e il fatto che il governo tedesco si sia rifiutato di parlargli durante la sua visita, definendolo “una vergogna”. Pahlavi ha sottolineato che i governi democratici dovrebbero “parlare con le persone che sono la voce di chi non ha voce”. il ministro degli Esteri tedesco, Johann Wadephul, aveva affermato che “non è compito del governo tedesco condurre colloqui”, con Pahlavi, che è in Germania a titolo personale.