Fedez e la foto di Giulia Honegger col pancino: il rapper conferma la gravidanza

Dopo settimane di voci e rumors Fedez conferma con una foto la gravidanza di Giulia Honegger. Il rapper ha infatti pubblicato, in una storia su Instagram, l’immagine della compagna, in spiaggia, che mostra il pancino: a corredo un semplice cuoricino bianco. Il cantante, che ha già due figli avuti dall’ex moglie Chiara Ferragni, diventerà quindi padre per la terza volta.

Della gravidanza della nuova compagna di Fedez se ne parla sui giornali da settimane. I primi rumors già a febbraio e nei giorni del Festival di Sanremo, a cui il cantante ha partecipato assieme a Marco Masini. Il mese scorso la rivista Chi aveva pubblicato dei primi scatti in cui si intravedeva un lieve pancino della 23enne imprenditrice e stilista. Ora la conferma dai diretti interessati. Nessuna indicazione sul sesso del nascituro.

Nei giorni scorsi Fedez ha preso parte al Pasquetta Sound Festival 2025 al parco Riva Azzurra di Cannigione, nel nord della Sardegna. Il rapper è salito sul palco davanti a 15mila persone assieme a Francesca Michielin e Manuelito, in uno show aperto dal Dj Corrado Appeddu.

Fedez papà per la terza volta

Fedez è già papà di Leone, 8 anni, e Vittoria, 5, avuti dall’ex moglie, l’imprenditrice Chiara Ferragni. I due, dopo la separazione ufficializzata nel dicembre 2024, sono divorziati dal luglio dell’anno scorso. La loro storia era iniziata nel 2016 e nel 2018 si erano sposati. Nessun commento pubblico, al momento, da parte di Ferragni che invece si mostra sui social impegnata in un viaggio in Africa, con tanto di safari.