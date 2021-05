Chloe Facchini

Ospite fisso de 'La prova del cuoco' ha fatto coming out

Era diventato popolare come ospite fisso della trasmissione ‘La prova del cuoco’. Adesso per lo chef Riccardo Facchini è cominciata una nuova vita. Perché dopo un percorso durato 2 anni e mezzo è diventato una donna transgender e si chiama Chloe Facchini. “Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender”, ha scritto in un post pubblicato sui suoi social. La chef ha postato anche alcune foto, fra le quali cui una che la ritrae con il compagno. Ha aggiunto: “Fiera di avere accanto un uomo con la U maiuscola”.

Tanti i commenti alle sue parole coraggiose. Non poteva mancare quello di Antonella Clerici, già conduttrice del programma: “Riki”, ha scritto semplicemente. Una parola seguita da un cuore rosso per offrire alla chef una manifestazione di affetto.

Il coraggio di Chloe Facchini

Da parte sua, Chloe Facchini, che da questo momento non utilizzerà più il suo nome di battesimo, ha scritto: “Negli ultimi mesi ricevevo messaggi che mi chiedevano come mai fossi così cambiata. Capelli biondi, faccia più tonda. Sin da piccolo mi sono sempre sentito una bambina. Ho iniziato il mio percorso di transizione due anni e mezzo fa e ora mi sento pronta per fare l’ennesimo e ultimo coming out con voi, che mi avete seguito con affetto per anni alla ‘Prova del cuoco’. Alcuni di voi non approveranno la mia scelta, ma sono convinta che chi mi ha apprezzato come Riccardo continuerà a farlo con altrettanto amore anche in questo momento. Ora sono Chloe e sono orgogliosa in quanto donna transgender e fiera di avere accanto a me un uomo con la U maiuscola, che mi ha supportato e sopportato in questi anni, insieme a tutta la sua famiglia, agli amici cari e colleghi di lavoro”.

Il coming out di Chloe è arrivato in modo del tutto inatteso, dal momento che fino a questo momento non erano arrivate dichiarazioni sulla sua vita privata. Ma finalmente la chef ha deciso di condividere il suo lungo percorso con tutti i suoi fan. Anche grazie all’appoggio di una famiglia che ha sempre sostenuto la sua scelta.

Nata Riccardo Facchini a Monte San Pietro, in provincia di Bologna, Chloe ha ereditato dalla nonna la passione per la cucina e si è diplomata all’istituto alberghiero. Ha lavorato in Francia, poi è arrivata una laurea in Lingue e letterature straniere a Bologna. La stessa città dove oggi gestisce il ristorante l’Opificio Senzanome e tiene corsi di cucina.

