Roma, 17 mag. (LaPresse) – Sofia Stefani è stata colpita, in pieno volto, dal colpo di pistola sparato dalla pistola di Gualandi. Lo hanno confermato all’agenzia LaPresse, fonti giudiziarie della procura di Bologna. La 33enne poche ore prima dell’omicidio, aveva inviato un messaggio al suo ex comandante per chiedergli un incontro per chiarire alcuni aspetti della loro relazione sentimentale, dove Gianpiero Gualandi aveva manifestato più volte l’intenzione di interrompere i rapporti.

