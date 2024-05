Torino, 17 mag. (LaPresse) – Tragedia in provincia di Vercelli. Un bimbo di appena cinque mesi è morto dopo essere stato azzannato da un cane di grossa taglia, un pitbull a quanto si apprende. E’ accaduto nel tardo pomeriggio a Palazzolo Vercellese. Immediato l’intervento del 118 sul posto, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. A dare l’allarme i genitori, proprietari del cane.

