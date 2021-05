Charlotte Casiraghi

La secondogenita di Carlona di Monaco si è esibita in occasione di una sfilata di Chanel

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da CHANEL (@chanelofficial)

E’ un’icona di stile, proprio come sua madre Carolina di Monaco. Ma questa volta Charlotte Casiraghi ha partecipato a una sfilata di moda in un’altra veste: quella di cantante. La principessa di casa Grimaldi, 34 anni, ha rivelato un talento fino a questo momento rimasto nascosto in occasione della sfilata Chanel Cruise 2022 andata in scena nelle cave di calcare di Les Baux-de-Provence, nel Sud della Francia.

La secondogenita di Carolina e Stefano Casiraghi, volto della campagna prêt-à-porter della maison francese nella Primavera/Estate 2021, non si è limitata a esibirsi da sola. Ha anche duettato con altri artisti fra i quali Vanessa Paradis, anche lei testimonial di Chanel dal 1991. Chi si è stupito di questa performance deve ricordare che il talento musicale, e in generale quello artistico, nella famiglia Grimaldi non è una novità.

Nel 1986 la zia di Charlotte Casiraghi, Stephanie di Monaco, scalò le classifiche internazionali con il brano ‘Ouragan’. Mentre Jazmine Grace Grimaldi, prima figlia di Alberto di Monaco, frutto della relazione con l’americana Tamara Jean Rotolo e riconosciuta dal principe nel 2006, lo scorso anno ha lanciato il singolo ‘One day at a time’, in collaborazione con il fidanzato Ian Mellencamp. Inoltre la nonna di Charlotte, Grace Kelly, è stata una iconica attrice di Hollywood prima di sposare il principe Ranieri.

Il talento di Charlotte Casiraghi

Adesso tocca a Charlotte portare avanti la tradizione artistica di famiglia. Coronando il sogno di occuparsi a tempo pieno di musica. Già nel 2019 la figlia di Carolina aveva dimostrato la sua grande passione per questo settore. In occasione delle sue nozze con il produttore cinematografico Dimitri Rassam, al party aveva voluto una band di cui faceva parte anche l’italiano Alessandro Ristori, leader dei Portofinos.

Per il suo debutto come cantante, Charlotte Casiraghi si è presentata sul palco in una versione casual, ma allo stesso tempo sofisticata, dando per l’ennesima volta prova di essere una vera e propria icona di stile. E ha tirato fuori una voce considerata da più parti davvero molto bella.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata