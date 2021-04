Il principe Harry

Il secondogenito di Carlo sarebbe imbarazzato per le rivelazioni rilasciate con Meghan Markle

Imbarazzato e pentito. Se potesse tornare indietro, il principe Harry non rilascerebbe più l’intervista a Oprah Winfrey nella quale, lui e la moglie Meghan Markle hanno denunciato il modo in cui sarebbero stati trattati dalla famiglia reale. A rivelare i sentimenti del Duca di Sussex è una persona che lo conosce bene: Duncan Larcombe, autore del libro ‘Prince Harry: The Inside Story’. L’indiscrezione sottolinea quanto il figlio minore di Carlo e Diana sia portato ad agire impulsivamente.

Proprio questo sarebbe successo nel corso dell’intervista che ha fatto il giro del mondo. Il principe Harry avrebbe parlato a cuore aperto senza rendersi conto che le sue parole avrebbero avuto un peso molto grande. E forse proprio durante il ritorno in Gran Bretagna in occasione del funerale del nonno Filippo, il temporaneo riavvicinamento al fratello William gli avrebbe fatto capire che quelle accuse sono frontali e sfrontate.

“Harry era ferito e arrabbiato per come la famiglia reale ha trattato sua moglie Meghan Markle”, spiega Larcombe. “Così ha sfruttato l’intervista a Oprah Winfrey per esprimere tutto il suo rancore”. Adesso però si sarebbe pentito, anche se ormai è troppo tardi per tornare indietro. “È dispiaciuto e imbarazzato” ha sottolineato l’esperto sulle pagine dell’edizione britannica di ‘Closer’.

La furia del principe Harry

Larcombe ha anche raccontato un aneddoto che spiega bene in che modo il principe Harry sia portato ad agire. Lo scrittore ha ricordato un episodio avvenuto nel 2008, in occasione dell’addio al celibato di Peter Phillips, figlio della principessa Anna.

Il giornalista era stato invitato a seguire l’evento, a insaputa di Harry. Durante la festa William lo invitò a bere una birra proprio insieme al fratello minore, il quale, pensando che Larcombe si fosse intrufolato, divenne furioso. “Ha visto rosso e abbiamo litigato. Ma dopo che William gli ebbe spiegato come stavano le cose, si calmò e bevemmo insieme”, dice l’esperto.

Una cosa simile sarebbe avvenuta in occasione dell’intervista rilasciata in California a Oprah Winfrey. Harry avrebbe parlato a ruota libera, senza rendersi conto delle possibili conseguenze. Causando il disappunto di suo padre Carlo e di suo fratello William. E creando una distanza che, anche dopo l’incontro in occasione dell’ultimo addio a Filippo, non si sarebbe colmata del tutto.

