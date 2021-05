Periodo intenso per la giovane modella influencer e imprenditrice: no a nuovi amori, ma avventure sì

Lapresse.it ha raggiunto al telefono Taylor Mega. La modella e influencer, 27 anni, è in pieno trasloco. Lascia la casa in affitto per trasferirsi in un appartamento tutto suo, sempre in zona Brera: “Ho appena comprato casa e dopo una lunga ristrutturazione mi accingo finalmente a entravi. Sono immersa tra scatoloni e pacchi da scartare per abbellire la mia nuova dimora. E’ un po’ traumatico, ma l’ho fatta come piace a me. Uno stile moderno e anche un po’ parigino. Un vero look francese con boiserie francesi, muri bianchi e parquet a spina francese. Tanto oro, marmi bianchi e specchi, specchi ovunque”.

Un periodo frenetico per la giovane modella e influencer. Tanti impegni che non le permettono di avere relazioni o nuovi amori. “Sono concentrata sul lavoro, non posso permettermi distrazioni in questo particolare momento della mia vita. Voglio concentrarmi sul mio business, la nuova linea di bikini che ho appena lanciato. Poi devo seguire anche la piattaforma di Megafitness e di Collection Sportivo”.

Dopo l’ultima storia d’amore con Tony Effe, Taylor preferisce essere single. “Io e Tony ci siamo lasciati perché non avevamo tempo da dedicarci, eravamo presi entrambi dalle nostre cose. Non aveva senso continuare una storia”.

Ma l’amore non le manca? “Sinceramente no. Voglio stare da sola. Preferisco, ora che sono giovane, affermarmi a livello professionale e poi, magari, in un futuro prossimo dedicarmi a una persona, anche se sarebbe meglio che quella persona si occupasse di me. Chissà forse a 50 anni mi regalerò un toy boy”.

E aggiunge: “Molte volte sono stata innamorata. Mi sentivo talmente scombussolata da non rimanere concentrata. Così evito il problema e mi dedico anima e corpo al mio lavoro da imprenditrice. Sono convinta che nella vita sei tu a decidere quando innamorarti. L’amore non arriva così, non passa per strada. Bisogna essere predisposti e liberi da impegni che hanno la priorità. Con questo non voglio dire di fare una vita ritirata e casta. Di avventure ne ho. Una volta ogni tanto mi concedo una coccola, sono fatta anch’io di carne!”.

Taylor Mega lancia Mega Swim, costumi per tutte le donne

Taylor Mega, nome d’arte di Elisa Todesco, non è solo un’opinionista e un’influencer da oltre 2,6 milioni di follower su Instagram, ma è soprattutto un’imprenditrice. La sua ultima sfida imprenditoriale è Mega Swim, brand di costumi da bagno sexy per tutte le donne. “La nuova linea mi ha impegnato molto, ma mi sta dando anche molte soddisfazioni. E’ una linea per tutte le donne, un brand inclusivo, che non discrimina le donne a partire dall’etnia, dall’orientamento sessuale, dallo status o dalle forme”.

Per la campagna di lancio Taylor ha voluto come modelle le sue follower. “Mi sono divertita molto. E’ stato bellissimo condividere con le mie follower un’esperienza di lavoro e allo stesso tempo regalare una experience da modella. Ho conosciuto donne fantastiche, dalla cameriera alla studentessa. Sono proprio loro i soggetti che devono rappresentare il mio brand”.

