Genova, 17 Mag. (LaPresse) – “Il Mit è al lavoro per creare una Commissione ispettiva a carattere amministrativo per una verifica sugli atti prodotti dall’Autorità portuale di Genova e Savona con un focus particolare su quelli riguardanti il rilascio delle concessioni”. Lo ha affermato e il viceministro al mit Edoardo Rixi oggi a Genova a margine di un convegno parlando della situazione legata alle inchieste sulla corruzione in Liguria. “La preoccupazione da me espressa dopo l’inizio dell’inchiesta è che, se ci sono atti illegittimi in Autorità portuale, il rischio vero è che questo comprometta alcune cantierizzazioni – spiega Rixi – Questo va verificato subito”.

