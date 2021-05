3 civili israeliani morti. 35 vittime palestinesi nella Striscia. Netanyahu: "Hamas pagherà un prezzo pesante"

Un’altra notte di guerra in Medioriente. Dopo un martedì di guerra ieri sera e nella notte da Gaza sono partiti ancora una cinquantina di razzi su Israele, che hanno colpito anche Tel Aviv dove è stato chiuso l’aeroporto Ben Gurion. A Rison Lezion, nella periferia della città una donna è stata uccisa. Altri due civili, un 52enne arabo israeliano e la figlia di 16 anni sono morti dopo che loro auto è stata colpita da un razzo a Lod, dove erano scoppiate violente proteste tra arabi e polizia. L’Idf ha fatto sapere che il sistema di difesa Iron Dome ha intercettato un razzo anche mercoledì mattina. Successivamente due missili anti-carro sono stati lanciati dal confine della Striscia verso Israele: colpita una vettura, si registrano tre feriti.

RAW FOOTAGE: This is the moment the Iron Dome intercepted a barrage of rockets over Tel Aviv and central Israel. pic.twitter.com/8jl8OTgWCl

— Israel Defense Forces (@IDF) May 11, 2021