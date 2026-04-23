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giovedì 23 aprile 2026

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Iran, la Marina sequestra imbarcazioni nello Stretto di Hormuz

LaPresse
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La televisione di Stato iraniana ha trasmesso quello che ha definito essere un video della marina iraniana mentre sequestra imbarcazioni nello Stretto di Hormuz. Il filmato mostra uomini mascherati a bordo di una piccola imbarcazione che si avvicinavano a una nave di grandi dimensioni e salgono a bordo, armati. La notizia è arrivata mentre le prospettive di colloqui tra Iran e Stati Uniti in Pakistan appaiono incerte, con la Repubblica Islamica che accusa gli americani di “mancanza di buona fede” nei negoziati.