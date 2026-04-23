Iran, la Marina sequestra imbarcazioni nello Stretto di Hormuz

La televisione di Stato iraniana ha trasmesso quello che ha definito essere un video della marina iraniana mentre sequestra imbarcazioni nello Stretto di Hormuz. Il filmato mostra uomini mascherati a bordo di una piccola imbarcazione che si avvicinavano a una nave di grandi dimensioni e salgono a bordo, armati. La notizia è arrivata mentre le prospettive di colloqui tra Iran e Stati Uniti in Pakistan appaiono incerte, con la Repubblica Islamica che accusa gli americani di “mancanza di buona fede” nei negoziati.