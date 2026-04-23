Danimarca, scontro frontale fra treni: 5 feriti gravi

Cinque persone sono rimaste ferite gravemente e altre 12 in maniera lieve in seguito allo scontro frontale avvenuto questa mattina (intorno alle 6.30) in Danimarca, nei pressi di Hillerød, circa 40 km a nord di Copenaghen. Lo hanno riferito i vigili del fuoco dell’area metropolitana della capitale danese. Un portavoce della polizia ha detto che tutte le persone sono state evacuate dai treni. Gli investigatori stanno cercando di determinare le cause dello scontro. Le foto mostrano le parti anteriori dei treni distrutte, ma entrambi sono rimasti in posizione verticale. La sindaca di Gribskov, Trine Egetved, ha affermato che alcuni dei feriti sono stati trasportati in ospedale in elicottero. L’incidente è avvenuto su una linea ferroviaria locale utilizzata da molti residenti.