Iran, Margelletti: “Gli Usa si sono infilati in un buco nero”

“Gli americani si sono infilati in un buco nero e il tempo gioca a favore di Teheran“. Lo afferma a LaPresse Andrea Margelletti, presidente del Centro studi internazionali, dopo i mancati colloqui a Islamabad fra Iran e Stati Uniti e la proroga del cessate il fuoco annunciata da Donald Trump. “Non c’è dubbio che per ora i vincitori siano gli iraniani – ha aggiunto -, hanno una strategia chiara, ovvero quella di capitalizzare la situazione che si è venuta a creare nello Stretto di Hormuz”. Quanto agli Stati Uniti, “hanno necessità di uscirne in tempi brevi, soprattutto in un anno elettorale”, ha concluso Margelletti.

Margelletti: “Solo Israele ha interesse che guerra prosegua”

“Questo conflitto è contro gli interessi degli Stati Uniti, dell’Europa e dei Paesi arabi. Solo Israele ha tutto l’interesse che la guerra prosegua“, è il pensiero di Margelletti, che aggiunge: “Questo conflitto è contro gli interessi degli Stati Uniti, dell’Europa e dei Paesi arabi. Solo Israele ha tutto l’interesse che la guerra prosegua”.