Iran, Teheran sequestra due navi a Hormuz. Giustiziato un uomo accusato di collaborare con il Mossad – La diretta

La guerra in Medio Oriente sembra non vedere una fine, almeno nel breve periodo. Ieri l’Iran hanno aperto il fuoco contro tre navi nello Stretto di Hormuz, sequestrandone due, circa 24 ore dopo l’estensione del cessate il fuoco da parte di Donald Trump. Quest’ultimo, intanto, ha definito “possibile” l’ipotesi che possano esserci nuovi colloqui già venerdì. L’amministrazione repubblicana nel frattempo continua a perdere pezzi: ad andarsene questa volta è il segretario della Marina John Phelan che, secondo quanto annunciato dal Pentagono, lascerà l’incarico con effetto immediato.

Guerra in Medio Oriente – La diretta di oggi giovedì 23 aprile Inizio diretta: 23/04/26 07:00 Fine diretta: 23/04/26 23:00