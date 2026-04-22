Libano, i villaggi nella zona meridionale distrutti dagli attacchi israeliani

(LaPresse) Le immagini mostrano una distruzione diffusa in alcune zone del Libano meridionale a seguito dell’invasione israeliana dell’area per condurre operazioni militari contro Hezbollah. L’esercito israeliano ha istituito una zona cuscinetto che si estende per circa 10 chilometri all’interno del territorio libanese. In questa zona, abitazioni e infrastrutture sono state distrutte; Israele sostiene che le demolizioni abbiano lo scopo di eliminare le postazioni di Hezbollah e impedire ai combattenti di operare in prossimità del confine.