Danimarca, scontro fra treni regionali: le immagini dei convogli distrutti

(LaPresse) Scontro tra due treni regionali questa mattina a Kagerup, a circa 50 chilometri da Copenaghen, in Danimarca. Secondo i servizi di emergenza locali, il bilancio provvisorio è di 17 feriti, di cui 4 in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara e le autorità stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto. Al momento non sono disponibili informazioni dettagliate sulle condizioni di tutte le persone coinvolte, come riportato dall’agenzia di stampa danese Ritzau. “La collisione tra due treni è un grave incidente”, ha dichiarato la polizia locale in una nota ufficiale. In Danimarca, episodi di questo tipo sono rari, ma non senza precedenti. Nel 2019, uno scontro ferroviario con un treno passeggeri provocò otto morti e 16 feriti. Nell’agosto dello scorso anno, un’altra vittima si registrò in un incidente tra un treno e un mezzo agricolo.