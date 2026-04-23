Usa, il segretario alla Marina John Phelan lascia con “effetto immediato”

Il Pentagono ha annunciato mercoledì che la massima autorità civile della United States Navy, il segretario della Marina John Phelan, lascerà il suo incarico “con effetto immediato”. In un post pubblicato sui social media, il portavoce del Dipartimento della difesa Sean Parnell ha affermato che il sottosegretario della Marina Hung Cao assumerà la carica ad interim.

L’improvviso addio giunge appena un giorno dopo che Phelan si era rivolto a una vasta platea di marinai e professionisti del settore in occasione della conferenza annuale della Marina a Washington e aveva discusso con i giornalisti in merito al suo programma. La sua partenza avviene inoltre a poche settimane di distanza dal licenziamento, da parte del segretario della Difesa Pete Hegseth, del più alto ufficiale dell’Esercito, il generale Randy George, nonché di altri due generali di alto rango dell’Esercito stesso.