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mercoledì 22 aprile 2026

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Medio Oriente, bloccati 40 civili israeliani che tentavano di entrare in Siria

LaPresse
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L’esercito israeliano ha dichiarato di aver intercettato circa 40 civili israeliani mentre cercavano di entrare in Siria nel pomeriggio di oggi, 22 aprile. Secondo l’esercito, i civili si erano radunati al confine e sono riusciti a penetrare per diverse centinaia di metri nella zona cuscinetto siriana controllata dall’Idf, prima di essere ricondotti in Israele e posti in stato di fermo dalla polizia. I media israeliani hanno identificato gli intrusi come membri del gruppo di destra “Pionieri di Bashan”, che chiede la creazione di insediamenti ebraici in Libano e in Siria. Nel video si sente un gruppo di uomini scandire in ebraico “La terra è davvero ottima”.