Israele, le celebrazioni per la Festa dell'Indipendenza

(LaPresse) Israele ha celebrato la Festa dell’Indipendenza con grandi festeggiamenti, sfilate, discorsi dei leader israeliani ed esibizioni musicali. Dodici partecipanti, tra cui la madre di un ex ostaggio, un soldato delle Forze di Difesa Israeliane e il presidente dell’Argentina Javier Milei, hanno acceso la torcia dell’indipendenza. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, presente in sala insieme alla moglie, ha affermato: “Con l’aiuto di Dio, porteremo a compimento la vittoria, rafforzeremo il nostro Stato e garantiremo il nostro futuro”. La cerimonia commemorava il 78° anniversario dell’indipendenza di Israele, ma quest’anno è stata preregistrata per il timore che la guerra con l’Iran potesse riprendere da un momento all’altro. Israele ha dichiarato la propria indipendenza il 14 maggio 1948, ma questa festività, come tutte le festività nazionali, viene celebrata secondo il calendario ebraico lunare.