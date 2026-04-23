Messico, le piramidi di Teotihuacan riaprono dopo la sparatoria

I turisti sono tornati alle piramidi di Teotihuacan, in Messico, dopo che le autorità hanno riaperto il sito archeologico con misure di sicurezza rafforzate a seguito della sparatoria avvenuta all’inizio della settimana. Agenti di polizia con cani hanno ispezionato i veicoli e perquisito le borse dei visitatori agli ingressi, mentre la gente faceva la fila per rientrare nel complesso, situato a circa un’ora da Città del Messico.

Il sito era stato temporaneamente chiuso dopo che un uomo armato aveva aperto il fuoco dalla cima di una delle piramidi, uccidendo un turista canadese e ferendone più di una dozzina. Le autorità messicane hanno riaperto il sito storico adottando misure rafforzate, tra cui pattugliamenti della Guardia Nazionale e controlli più rigorosi sui visitatori, nell’ambito di un più ampio programma volto a migliorare la sicurezza nelle destinazioni turistiche in vista dei Mondiali di calcio.