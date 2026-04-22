Usa, rapinatore educato ringrazia l'addetta alla reception dopo il colpo in hotel

L’ufficio dello sceriffo della contea di Franklin ha diffuso le immagini delle telecamere di sorveglianza che riprendono un uomo non identificato mentre rapina un hotel Red Roof Inn in Ohio il 14 aprile scorso. Il video mostra il sospettato avvicinarsi alla reception e chiedere denaro all’addetta, che obbedisce. Secondo le autorità americane, il rapinatore avrebbe lasciato intendere di essere in possesso di un’arma. Lo scambio si conclude con il sospettato che dice “grazie” e l’addetta che risponde “buona serata”. Le autorità stanno indagando sull’episodio e hanno pubblicato il video sui social chiedendo aiuto dei cittadini per identificare l’individuo.