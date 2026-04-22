Insulti a Giorgia Meloni, l’ambasciatore russo: “Parole di Solovyev estrapolate dal contesto”

Dopo essere stato ricevuto in mattinata alla Farnesina in seguito alla convocazione legata agli insulti che l’anchorman russo Vladimir Solovyev ha lanciato contro Giorgia Meloni, l’ambasciatore di Mosca a Roma, Alexey Paramonov, in un post su Telegram è tornato sulla sua presenza al ministero degli Esteri. “L’incontro ha offerto l’opportunità per uno scambio di vedute sulle ragioni che impediscono al dialogo diplomatico tra Russia e Italia di svilupparsi in modo costruttivo. Mi è parso che i miei interlocutori abbiano concordato sul fatto che contatti regolari e non ‘emergenziali’, come in questo caso, potrebbero contribuire a prevenire incomprensioni e diverbi“, ha scritto l’ambasciatore.

✍️Alexey Paramonov, Ambasciatore della Federazione Russa in Italia (https://t.co/5z3y3paPoU):



L’incontro ha offerto l’opportunità per uno scambio di vedute sulle ragioni che impediscono al dialogo diplomatico tra Russia e Italia di svilupparsi in modo costruttivo. pic.twitter.com/A3kMBBoV2s — Russian Embassy in Italy (@rusembitaly) April 22, 2026

“Abbiamo esaminato in dettaglio l’episodio relativo alle dichiarazioni di Vladimir Solovyev, sul suo canale online privato, che, come spesso accade in situazioni analoghe, sono state estrapolate dal contesto, perdendo di vista la complessità semantica, le conoscenze storiche e le convinzioni personali espresse dal noto conduttore televisivo nel corso di un dialogo, durato molte ore, col proprio pubblico”.

L’invito di Paramonov: “Importante distinguere tra opinioni dei singoli cittadini e posizione ufficiale dei rappresentanti dello Stato”

“È difficile negare che, anche nella complicata fase attuale delle nostre relazioni bilaterali, sarebbe opportuno per ambedue le parti contenere le emozioni, mostrare pazienza e tenere maggiormente in conto la particolare sensibilità dei russi e degli italiani rispetto ad alcuni temi, per gli uni e per gli altri rilevanti, nonché del linguaggio utilizzato nella comunicazione reciproca. Ciò andrebbe fatto anche qualora i rappresentanti di Russia e Italia abbiano motivazioni personali fondate, come in questo caso, per nutrire sentimenti negativi nei confronti dei Capi di Stato e dei governi da essi guidati della controparte“, si legge ancora nel post. Poi Paramonov conclude: “Per evitare momenti critici, invece di trarre conclusioni e muovere accuse deliberatamente manipolate ad hoc, sarebbe importante distinguere con maggiore chiarezza tra le valutazioni e le opinioni soggettive dei singoli cittadini, anche se sono punti di riferimento dell’opinione pubblica, e la posizione ufficiale dei rappresentanti dello Stato. È proprio questo l’approccio che Mosca ha sempre adottato e al quale tuttora si attiene. E non buttarsi nelle conclusioni e nelle accuse non proprie del caso”.