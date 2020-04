Mathilde e Pauline, due fiori identici nell'eden sexy del bikini

di Byron

Nel paradiso della bellezza è diabolico fare nascere due dee uguali come gocce d'acqua. Mathilde e Pauline Tantot sono due gemelle francesi, belle (molto belle), sexy (molto sexy), con due corpi per piacere e due teste per gli affari. Le due giovani imprenditrici di origine transalpina e persiana, come scrivono nei rispettivi profili Instagram, hanno creato, lanciato e portato al successo la Khassani Swimwear, una linea di costumi e moda mare. Tutto da sole.

Le sorelle Tantot con i loro profili social raccolgono oltre 9 milioni di followers, il loro brand 400 mila. Ogni loro post è quotato tra i 6 e i 7 mila dollari. Ben oltre il milione l'anno gli incomes, valori raggiunti in poco più di 2 anni di attività. Sul piano marketing nessuno scrupolo: serve posare nude per vendere costumi? Detto fatto, le time lines delle Tantot sono caldissime, e non solo perchè spesso in spiaggia. Serve promuovere la prossima estate alle porte, sconfiggendo la quarantena, se non altro nell'immaginario social? Ecco i post che ogni giorno ritraggono le astute e smaliziate 26 enni su lidi dorati, sotto il sole, in scenari bucolici. 'Godetevi i fiori' scrive Mathilde in un ultimo post. Difficile scegliere quale cogliere

