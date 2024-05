Milano, 10 mag. (LaPresse) – “Stiamo aggiungendo le nostre forze in direzione di Kharkiv. Sia lungo il nostro confine di Stato che lungo l’intera linea del fronte, distruggeremo invariabilmente l’occupante in modo tale da interrompere qualsiasi intenzione di offensiva russa”. É quanto scrive in un messaggio social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Il problema principale è la regione di Kharkiv. Oggi le truppe russe hanno cercato di espandere le loro operazioni contro l’Ucraina. Conosciamo le dimensioni delle forze dell’occupante e vediamo il loro piano”, ha aggiunto, “i nostri soldati, la nostra artiglieria, i nostri droni stanno rispondendo all’occupante”. Zelensky ha poi continuato: “Stiamo fornendo tutto il necessario per proteggere le nostre posizioni” ma “tutto dipende dalla resistenza dei nostri soldati”.

