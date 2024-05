Washington (Usa), 10 mag. (LaPresse) – Gli Stati Uniti “non hanno mai detto a Israele che non può operare a Rafah”, ma che “conta il modo in cui lo fanno”. Lo ha detto il portavoce del Consiglio per la Sicurezza nazionale, John Kirby, ribadendo che per Washington ci sono modi “migliori” per sconfiggere Hamas rispetto a un’invasione su larga scala di Rafah.

