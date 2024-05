Torino, 10 mag. (LaPresse) – Si chiude ufficialmente dopo sette stagioni il rapporto tra Kylian Mbappé e il Psg. L’attaccante francese ha annunciato, in un video sui social, il suo addio al club parigino. “Ho sempre detto che avrei parlato al momento giusto e volevo annunciare a tutti che questo è il mio ultimo anno al Psg”, le parole del giocatore, arrivato a Parigi nel 2017, dal Monaco. “Non ho intenzione di prolungare il contratto e concluderò la mia avventura tra poche settimane”. Contro il Tolosa, questa domenica, Mbappé giocherà la sua “ultima partita al Parco dei Principi. Sono tante le emozioni, tanti gli anni in cui ho avuto la possibilità e l’immenso onore di far parte del più grande club di Francia, uno dei migliori al mondo, che mi hanno permesso di arrivare qui, di fare la mia prima esperienza in un club con molta pressione, e crescere come giocatore”, ha aggiunto. Al Psg, ha aggiunto, ho avuto “al fianco alcuni dei più grandi campioni” della storia e sono cresciuto come uomo, con tutta la gloria e gli errori che ho commesso”. “E’ dura e non pensavo sarebbe stato così difficile annunciare di lasciare il mio paese e la Ligue 1. Però ne ho bisogno. Una nuova sfida dopo sette anni”. “Non ho rimpianti, è un club che ricorderò per tutta la mia vita. Non giocherò più qui ma continuerò a guardare ogni partita e lo seguirò ancora”, ha concluso l’attaccante. Tanti i commenti che stanno accompagnando l’annuncio. La Ligue 1 ha postato il messaggio ‘Grazie di tutto’, con una foto del Mbappé bambino, con maglia del Monaco, che tiene per mano il Mbappé adulto con la maglia del Psg. Nel futuro del nazionale francese dovrebbe esserci il Real Madrid.

