Il bacio tra il cantante ed il chitarrista dei Måneskin in diretta sulla tv polacca in occasione dell’esibizione della band al Polsat SuperHit Festiwal 2021

“L’amore non è mai sbagliato”. Questo il massaggio lanciato dai Måneskin, in diretta sulla tv polacca, nel corso del Polsat SuperHit Festiwal 2021, mentre si esibivano sulle note di “I Wanna Be Your Slave”. Durante la performance, Damiano David ha baciato sulle labbra il chitarrista Thomas Raggi e, al termine del pezzo, ha espresso il pensiero dell’intera band. “Tutti dovrebbero essere completamente liberi. L’amore non è mai sbagliato”, ha evidenziato la band.

“Pari diritti per la comunità LGBTQ. Pensiamo che a tutti dovrebbe essere permesso di farlo senza alcun timore. Pensiamo che tutti dovrebbero essere completamente liberi di essere chi ca**o vogliono. Grazie Polonia, L’AMORE NON È MAI SBAGLIATO”, questo il messaggio del gruppo, postato anche sui loro canali social e accompagnato dal video del bacio.

Måneskin: trionfo europeo e mondiale

Dopo il trionfo all’Eurovision 2021, la band italiana sta girando l’Europa, da Amsterdam a Berlino, per un tour promozionale, esibendosi in numerosi Festival europei e riscuotendo un enorme successo. I due singoli della band sono nella top 10 britannica, “Zitti e buoni” è stato certificato Disco d’oro anche in Polonia e Turchia, e Disco di platino in Irlanda, mentre “I wanna be your slave” è Disco d’oro in Irlanda, Polonia e Turchia.

