Milano, 18 mag. (LaPresse) – “Si ottengono questi risultati quando si lavora in silenzio, senza fare polemiche, con una grande azione del governo, certamente, ma anche della nostra diplomazia. È da quando ci siamo insediati che stiamo lavorando perché Chico Forti possa scontare la seconda parte della sua detenzione in un carcere italiano. Ci sembra una scelta giusta. È una scelta che tutela l’interesse di un cittadino italiano che, avendo tra l’altro un comportamento innecepibile come detenuto negli Stati Uniti, può continuare a essere un detenuto modello anche in un carcere italiano”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sul rientro in Italia di Chico Forti.

