Megan Fox, Instagram

La stylist Maeve Reilly ha pubblicato alcune foto di Megan Fox, la bellissima modella e attrice americana, in uno dei suoi ultimi look

Un blazer nero sopra un sottogiacca trasparente ricoperto di cristalli, abbinato a un paio di jeans larghi grigi. Un look da urlo che Megan Fox ha sfoggiato in una giornata di lavoro. A rivelarlo, la stylist Maeve Reilly, che ha pubblicato alcuni scatti della modella e attrice americana, definendola “Internet Breaking Queen”. Il look di Megan è impreziosito da sandali gioiello, che richiamano i cristalli e le trasparenze della maglia.

I diversi look di Megan Fox

Una vera e propria moda, quella delle magliette trasparenti e dei reggiseni sotto i blazer, già sfoggiata da diverse celebrities. La stessa attrice aveva indossato, nel maggio scorso, un completo interamente rosso di Alex Perry in occasione del suo compleanno, immortalata accanto al compagno Machine Gun Kelly. Non solo: di recente la coppia ha stupito sul red carpet dei “Billboard Music Awards 2021”, lei con un abito nero molto sexy, lui con la lingua dipinta di nero.

35 anni compiuti lo scorso 16 maggio, l’attrice e modella è diventata famosa grazie alla serie tv “Hope & Faith” e al ruolo di Mikaela Banes nei primi due film della saga “Transformers”. “Non è che all’improvviso fossi diventata un’attrice, ma all’improvviso sono diventata una celebrità”, ha raccontato tempo fa in un’intervista a “The Hollywood Reporter”.

La nuova relazione con il musicista Machine Gun Kelly

Sposata per 10 anni con l’attore Brian Austin Green, dal quale ha avuto tre figli e dal quale si è separata ufficialmente a inizio 2020, da circa un anno Megan ha una relazione con il musicista Machine Gun Kelly.

